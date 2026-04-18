Інститут вивчення війни з'ясував перебіг бойових дій на фронті в Україні. Силам оборони вдалося досягти просувань на двох напрямках.
Де змінилася лінія фронту?
Українські військові нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку, де продовжують обмежені контратаки.
Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, показують, як російські сили завдають удару по зайнятій захисниками траншеї на північний захід від Зарічного (на північний схід від Лимана), що свідчить про нещодавнє просування українських сил у цьому районі.
Також Сили оборони пройшли вперед на Добропільському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 15 квітня, показують, як російські сили обстрілюють українські позиції у північному Торецькому (на схід від Добропілля), що свідчить про нещодавнє просування українських сил у цьому районі.
Тим часом підтвердженого просування окупантів немає. Ворог і надалі продовжує використовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами.
Так, росіяни нещодавно проводили місії проникнення у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, показують, як українські сили завдають ударів по ворожих позиціях у східній Костянтинівці та на північний схід від Берестка (на південний захід від Костянтинівки) після того, як окупанти здійснили інфільтрацію.
Росіяни також намагаються проникнути в Майське (на північний схід від Костянтинівки) та використовують багато мотоциклів для проведення інфільрацій.
Противник здійснював так звані місії проникнення і на Олександрівському напрямку, тоді як українські сили продовжували обмежені контратаки.
Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях на захід від Степового (на південний схід від Олександрівки).
Просування ЗСУ, інфільтрації росіян / Карти ISW
Яка ситуація на півночі Харківщини?
Російські сили готуються до майбутніх штурмів поблизу та всередині Вовчанська (на північний схід від міста Харків).
16-й армійський корпус України повідомив 17 квітня, що окупанти накопичували сили поблизу Вовчанська протягом минулого тижня (приблизно з 10 квітня) для майбутніх атак у напрямку Вовчанських Хуторів (трохи на схід від Вовчанська) та Вільчі (трохи на південь від Вовчанська).
16-й армійський корпус заявив, що росіяни зосереджуються на переправі через річку Вовча та здобутті плацдарму в південному Вовчанську.
Нагадаємо, що минулого тижня ворог просунувся в південній частині Вовчанська. Під контролем Сил оборони залишається південно-східна частина міста, значна частина Вовчанська у сірій зоні, але більшість – окупована.
14 квітня Росія скинула шість КАБів на Печенізьку дамбу – найбільше водосховище Харківщини, яке забезпечує водою Харків. Таким ударом ворог намагався не лише створити загрозу водопостачанню міста, а й зірвати евакуацію та логістику в області. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, дамба є важливим маршрутом між Великим Бурлуком і Чугуєвом, яким переміщується багато цивільних.
Світан пояснив, що зараз із району Великого Бурлука триває евакуація населення, а росіяни одночасно намагаються наступати туди з боку Вовчанська та з території Росії. Тому удар по дамбі мав на меті ускладнити вивезення людей і постачання. На думку експерта, Великий Бурлук найближчим часом може стати важливою зоною бойових дій. Він також наголосив, що Росія продовжує терористичні атаки по цивільній та критичній інфраструктурі України.