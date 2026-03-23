Після кількох тижнів зменшеної активності на фронті, російські війська фактично розпочали весняну наступальну кампанію, головними цілями якої, вочевидь, є міста Лиман і Костянтинівка. У довготривалій перспективі – агломерація Слов'янська і Краматорська.

Минулого тижня протягом трьох днів російські війська здійснювали масовані штурми, зокрема механізовані на різних ділянках фронту. Особливо багато уваги було прикуто саме до Лимана.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 16 по 22 березня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво "Словʼянськ – наступна ціль": інтерв'ю з комбатом 30-ї ОМБр про плани росіян, найважчу зиму і проблему СЗЧ в армії

Динаміка бойових дій на фронті

Минулого тижня на фронті відбулося 1 336 бойових зіткнень, що є найбільшою кількістю за останні кілька тижнів. Найбільше атак відбулося у вівторок (286 штурмів), середу (235) та четвер (201). За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 275 атак;

Костянтинівський – 185 атак;

Гуляйпільський – 127 атак;

Харківський – 69 атак;

Куп'янський – 59 атак;

Лиманський та Слов'янський – по 58 атак;

Олександрівський – 35 атак;

Сумський – 30 атак;

Краматорський – 16 атак;

Оріхівський – 11 атак;

Придніпровський – 4 атаки.

Попри усі атаки, російські війська не мали жодних просувань на Сумському, Лиманському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування ворога на Харківщині

Основними ділянками ворожої активності в Харківській області залишаються міста Вовчанськ та Куп'янськ. Проте також росіяни намагаються прорвати державний кордон на різних ділянках, хоча минулого тижня всі атаки там для росіян були марними.

Щодо Вовчанська, то минулого тижня ворог просунувся в південній частині міста. Під контролем Сил оборони залишається південно-східна частина міста, значна частина Вовчанська у сірій зоні, але більшість – окупована.





Ситуація у Вовчанську / Карта DeepStateMAP

Водночас росіяни знову готують план захоплення Куп'янська, хоч попередні дві спроби восени 2024 та восени 2025 років зазнали краху.

Минулого тижня росіяни просунулися в районі села Синьківка, що на північний схід від Куп'янська, також там суттєво збільшилася сіра зона в бік Петропавлівки.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Штурм Лимана, наступ на Слов'янськ

19 березня російські війська почали масштабний наступ на півночі Донеччини, а також на Харківщині та Луганщині. Головними цілями атак стали місто Лиман на Донеччині та селище Борова на Харківщині. Однак бійцям 3-го армійського корпусу вдалося його зірвати. Цю атаку росіяни готували півтора місяця, залучені були 1 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки. 288 окупантів ліквідували, знищили 14 одиниць бронетехніки. Жодних просувань на Лиманському напрямку ворогові здобути не вдалося.

Як Сили оборони зірвали наступ росіян: дивіться відео

Однак, на жаль, складніша ситуація на Слов'янському напрямку, де росіяни атакують як в районі річки Сіверський Донець, так і біля траси Бахмут – Слов'янськ.

Росіяни мали просування в бік сіл Різниківка і Каленики, біля Свято-Покровського, Федорівки Другої, Никифорівки, Привілля, Васюківки, в Міньківці та Новомарковому.





Ситуація в районі Слов'янська / Карта DeepStateMAP

Російський наступ на Костянтинівку

Серед основних цілей росіян на наступальну кампанію – місто Костянтинівка. Росіяни все ближче підбираються до околиць міста. Минулого тижня ворог просунувся біля села Бересток та закріпився та північному березі Клебан-Бицького водосховища.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в районі Покровська?

Зараз лінія зіткнення на Покровському напрямку є відносно стабільною, хоча ворог постійно здійснює атаки – як в районі Покровська і Мирнограда, так і в Родинському, в напрямку Білицького та колишнього Добропільського виступу, де збільшується сіра зона.

Минулого тижня ворог мав просування поблизу Покровська в районі Павлоградської траси.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Зміни на фронті на Олександрівському напрямку

Сили оборони України продовжують здійснювати контратаки на Олександрівському напрямку, хоча росіяни підтягують свої резерви на цю ділянку і завдання стає складнішим.

Наші воїни вибили ворога в районі села Березове на Дніпропетровщині. Водночас росіяни мали просування в районі села Олександроград на Донеччині.





Ситуація на Олександрівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Гуляйполя

Північніше Гуляйполя лінія зіткнення залишається незмінною, однак цього не можна сказати про ділянку південніше міста. Минулого тижня ворожі війська змогли просунутися в бік села Залізничне, що на південному заході від Гуляйполя. Мета ворога зараз – дійти до Оріхова зі сходу, тобто реалізувати "гуляйпільський сценарій".





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

