После нескольких недель уменьшенной активности на фронте, российские войска фактически начали весеннюю наступательную кампанию, главными целями которой, очевидно, являются города Лиман и Константиновка. В долгосрочной перспективе – агломерация Славянска и Краматорска.

На прошлой неделе в течение трех дней российские войска осуществляли массированные штурмы, в частности механизированные на разных участках фронта. Особенно много внимания было приковано именно к Лиману.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 16 по 22 марта 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

На прошлой неделе на фронте произошло 1 336 боевых столкновений, что является наибольшим количеством за последние несколько недель. Больше всего атак произошло во вторник (286 штурмов), среду (235) и четверг (201). По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 275 атак;

Константиновское – 185 атак;

Гуляйпольское – 127 атак;

Харьковское – 69 атак;

Купянское – 59 атак;

Лиманское и Славянское – по 58 атак;

Александровское – 35 атак;

Сумское – 30 атак;

Краматорское – 16 атак;

Ореховское – 11 атак;

Приднепровское – 4 атаки.

Несмотря на все атаки, российские войска не имели никаких продвижений на Сумском, Лиманском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим дальше.

Продвижение врага в Харьковской области

Основными участками вражеской активности в Харьковской области остаются города Волчанск и Купянск. Однако также россияне пытаются прорвать государственную границу на разных участках, хотя на прошлой неделе все атаки там для россиян были безуспешными.

Отоносительно Волчанска, на прошлой неделе враг продвинулся в южной части города. Под контролем Сил обороны остается юго-восточная часть города, значительная часть Волчанска в серой зоне, но большинство – оккупирована.





Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP

В то же время россияне снова готовят план захвата Купянска, хотя предыдущие две попытки осенью 2024 и осенью 2025 годов потерпели крах.

На прошлой неделе россияне продвинулись в районе села Синьковка, что к северо-востоку от Купянска, также там существенно увеличилась серая зона в сторону Петропавловки.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Штурм Лимана, наступление на Славянск

19 марта российские войска начали машстабное наступление на севере Донецкой области, а также в Харьковской и Луганской областях. Главными целями атак стали город Лиман в Донецкой области и поселок Боровая в Харьковской. Однако бойцам 3-го армейского корпуса удалось его сорвать. Эту атаку россияне готовили полтора месяца, задействованы были 1 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники. 288 оккупантов ликвидировали, уничтожили 14 единиц бронетехники. Никаких продвижений на Лиманском направлении врагу получить не удалось.

Однако, к сожалению, более сложная ситуация на Славянском направлении, где россияне атакуют как в районе реки Северский Донец, так и у трассы Бахмут – Славянск.

Россияне имели продвижение в сторону сел Резниковка и Каленики, возле Свято-Покровского, Федоровки Второй, Никифоровки, Приволья, Васюковки, в Миньковке и Новомарковом.





Ситуация в районе Славянска / Карта DeepStateMAP

Российское наступление на Константиновку

Среди основных целей россиян на наступательную кампанию – город Константиновка. Россияне все ближе подбираются к окраинам города. На прошлой неделе враг продвинулся возле села Бересток и закрепился на северном берегу Клебан-Быцкого водохранилища.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Что происходит в районе Покровска?

Сейчас линия соприкосновения на Покровском направлении является относительно стабильной, хотя враг постоянно осуществляет атаки – как в районе Покровска и Мирнограда, так и в Родинском, в направлении Белицкого и бывшего Добропольского выступа, где увеличивается серая зона.

На прошлой неделе враг имел продвижение вблизи Покровска в районе Павлоградской трассы.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Изменения на фронте на Александровском направлении

Силы обороны Украины продолжают осуществлять контратаки на Александровском направлении, хотя россияне подтягивают свои резевы на этот участок и задача становится сложнее.

Наши воины выбили врага в районе села Березовое в Днепропетровской области. В то же время россияне имели продвижение в районе села Александроград Донецкой области.





Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Гуляйполя

Севернее Гуляйполя линия соприкосновения остается неизменной, однако этого нельзя сказать об участке южнее города. На прошлой неделе вражеские войска смогли продвинуться в сторону села Зализничное, что на юго-западе от Гуляйполя. Цель врага сейчас – дойти до Орехова с востока, то есть реализовать "гуляйпольский сценарий".





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Россияне доказали, что не заинтересованы в переговорах – на фоне роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке в Кремле уже заявляют о намерениях "достичь всех целей" силой. Украина хочет закончить войну, но другого выбора кроме как принудить россиян к этому – у нас нет. Поэтому наше войско нуждается в постоянной поддержке для того, чтобы срывать российские попытки наступлений, ликвидировать врага и наносить удары по глубокому тылу врага. Наименьшее, что можно сейчас сделать для поддержки наших воинов – задонатить на сбор.

Сейчас сайт 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.

Больше сборов на нужды Сил обороны вы можете найти на нашем сайте Благотворительного Фонда 24. Там же есть и отчеты за уже закрытые сборы.