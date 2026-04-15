Про це у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що Печенізька дамба, по якій вдарили росіяни, використовується для переміщення великої кількості цивільного населення між Великим Бурлуком і Чугуєвим.
Росія хоче зірвати евакуацію в Харківській області
Зараз на Харківщині триває евакуація з боку Великого Бурлука Куп'янського району. Тому, зі слів військового експерта, російська армія намагається таким кроком ще й перешкоджати логістиці. Він пояснив, що ворог пробує наступати на вказаний населений пункт з боку Вовчанська (заходу) і з російської території (півночі).
Тобто Великий Бурлук найближчим часом може стати серйозним майданчиком бойових дій. Евакуацію цивільного населення, яку здійснюють певні підрозділи, росіяни намагались перебити,
– пояснив Світан.
Зауважте! Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 10 квітня повідомив, що СОУ мали успіх поблизу Великого Бурлука, повернувши під свій контроль ділянку між населеними пунктами Амбарне і Мілове.
Військовий експерт нагадав, що 14 квітня Росія вдарила і по Дніпру, від російської балістики загинули люди. Російська армія продовжує завдавати терористичні удари по українських інфраструктурних об'єктах, а також безпосередньо по цивільному населенню. Він переконаний, що противник продовжуватиме терор, поки Україна не знайде сили й засоби, аби дзеркально відповідати на такі атаки і бити по Москві.
"Нам потрібна балістика, де вона? Важливо бити по Москві, основному скупченню центрів ухвалення рішень. Треба показати, що король голий. Як тільки москвичі почнуть пропускати удари нашої балістики, в Росії почнеться рух. Він призведе, як у свій час у випадку з СРСР – до саморозпуску. Це чекатиме і на Росію", – озвучив Світан.
Росія атакувала Печенізьку дамбу: деталі атаки 14 квітня
Противник вкотре спробував атакувати дамбу Печенізького водосховища, використавши для цього 6 КАБів. 4 авіабомби влучили в землю неподалік гідротехнічних споруд, ще 2 – у воду. Внаслідок обстрілу 14 квітня дамба пошкоджена не була, скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.
- В 16 армійському корпусі ЗСУ вказали на те, що Росія хоче скористатися миттю, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичений максимальний об'єм води. За таких умов якби сталося руйнування дамби, це призвело б до катастрофічних наслідків для населених пунктів, які розташовані нижче за течією, їх би затопило.
Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц заявила, що Росія, завдаючи таких ударів, прагне залишити Харків та населені пункти області без води й нагадала, що раніше вже були атаки по цьому об'єкту, зокрема у 2022 і 2025 роках. Вона наголосила, що ворог хоче домогтися паніки у Харкові, аби населення почало виїжджати з міста. Крім того, в разі повторних атак і підтоплень, це завдасть шкоди фермерам.