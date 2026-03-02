Що передбачає закон №4779-IX?

Евакуація населення, зокрема дітей з територій активних воєнних дій та місць можливих боїв стає обов'язковою. Відповідний закон 2 березня підписав президент Володимир Зеленський, передає Верховна Рада України.

Так відтепер законодавчо дозволено вивозити дітей із місць активних бойових дій, навіть якщо батьки в цьому відмовляють.

Пріоритетом держава вважає право дитини на життя. Дозвіл на евакуацію дітей та дорослих отримали військові адміністрації. Саме вони мають повноваження ухвалювати рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх в безпечні регіони для захисту від обстрілів.

Закон №4779-IX удосконалює законодавство у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права. Враховується світовий досвід у відповідних питаннях.

У пояснювальній записці до Закону мовиться про те, що нині уточнені завдання й повноваження органів державної влади при проведенні заходів з евакуації дітей у примусовий спосіб дітей в умовах правового режиму воєнного стану. Цей процес ускладнювався негативним ставленням батьків чи опікунів дітей.

Ухвалений парламентом документ передали на підпис президенту 13 лютого. Нині, після остаточного затвердження, він набрав законності.

Що відомо про евакуацію з небезпечних районів?