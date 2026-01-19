Велика кількість людей не пройшла ідентифікацію онлайн і вперше не отримала українську пенсію. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що зараз вони їдуть з окупованих територій, щоб пройти ідентифікацію.

"Думаю, зараз пенсійні органи у Львові будуть зустрічати досить велику кількість людей з окупованих територій, які будуть проходити ідентифікацію. Тому що це одна з найближчих точок, куди можна в'їхати, з'явитися у пенсійний фонд і офлайн підтвердити, що ти є, і повертатися назад", – сказав він.

Хто виїжджає з окупації?

Петро Андрющенко зазначив, що збільшення кількості виїздів з окупації пов'язане насамперед з ідентифікацією на отримання пенсій. Це не через думку, що коридор закриється через переговори. Однак певна кількість людей вирішила їхати і зараз збирає гроші, шукає маршрути.

Декому ми допомагаємо у цьому випадку. Але це проукраїнська спільнота. Вона прийняла остаточне рішення щодо виїзду у межах перемовин. Тому що вони бачать, що не буде відносно швидкої деокупації,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, здебільшого молодь переконує своїх друзів виїжджати з окупованих територій. Зараз локально це працює, вже є десятки успішних кейсів. Тому потрібно працювати далі, щоб ще більше українцям виїжджали з окупації.

