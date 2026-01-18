Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Донецьку 18 січня?
Відповідно до повідомлень росіян, частково знеструмлені Кіровський і Куйбишевський райони Донецька.
Іде атака на енергетичну інфраструктуру. Про всяк випадок зарядіть гаджети,
– попереджають пабліки окупантів.
В самому Донецьку та Макіївці нібито працювала ППО. А ще в місті Харцизьк, яке також на Донеччині.
Дехто з окупантів навіть заявляв, нібито працює авіація, та на відео чути лише стрілянину.
Вибухи в Донецьку 18 січня: дивіться відео (обережно, лайка!)
Нагадаємо, що Донецьк межує з Макіївкою.
Показуємо відстань від Донецька до Макіївки на карті
Наступне місто поруч із цими двома – Харцизьк. Таким чином, можна говорити про атаку на всю агломерацію, тобто скупчення міст.
Де Харцизьк на карті України / Скриншот 24 Каналу.
Поки що це вся інформація про можливу атаку. Українська сторона офіційно не підтверджувала удари.
Де ще були вибухи на окупованих територіях?
Увечері 17 січня в Мелітополі могла бути атакована підстанція – в мережі звернули увагу на дивний стовп світла в тому регіоні. Через це окуповані території Запоріжжя та Херсонщини 17 січня залишилися без світла.
А в Маріуполі 16 січня після атаки стався блекаут, зникло і тепло. Була уражена підстанція "Азовська".