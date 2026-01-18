Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Донецьку 18 січня?

Відповідно до повідомлень росіян, частково знеструмлені Кіровський і Куйбишевський райони Донецька.

Іде атака на енергетичну інфраструктуру. Про всяк випадок зарядіть гаджети,

– попереджають пабліки окупантів.

В самому Донецьку та Макіївці нібито працювала ППО. А ще в місті Харцизьк, яке також на Донеччині.

Дехто з окупантів навіть заявляв, нібито працює авіація, та на відео чути лише стрілянину.

Вибухи в Донецьку 18 січня: дивіться відео (обережно, лайка!)

Нагадаємо, що Донецьк межує з Макіївкою.

Показуємо відстань від Донецька до Макіївки на карті

Наступне місто поруч із цими двома – Харцизьк. Таким чином, можна говорити про атаку на всю агломерацію, тобто скупчення міст.



Де Харцизьк на карті України / Скриншот 24 Каналу.

Поки що це вся інформація про можливу атаку. Українська сторона офіційно не підтверджувала удари.

Де ще були вибухи на окупованих територіях?