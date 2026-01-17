Місцева окупаційна влада скаржиться, що це все через атаку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".
Дивіться також У МАГАТЕ заявили про тимчасове припинення вогню навколо Запорізької АЕС
Що відомо про знеструмлення окупованих територій?
Окупанти кажуть, що без світла залишилися 450 населених пунктів Херсонської області.
Також через атаки знеструмлена значна частина Запорізької області.
Запевняють, що аварійні бригади працюють над відновленням енергопостачання.
Обережно, нецензурна лексика! Знеструмлення на ТОТ: дивіться відео
Тим часом у мережі поширюють кадри з Мелітополя, де зафіксували незрозуміле явище. Там, схоже, горить підстанція. А від неї вгору підноситься світловий стовп.
Влучання по підстанції: дивіться відео
Ситуація у Мелітополі: дивіться відео
Блекаут на ТОТ та у Росії: останні новини
У Маріуполі 16 січня впродовж пів години лунали вибухи у Лівобережному та Кальміуському районах. Після цього там зникло світло, були й проблеми з опаленням.
Вночі у Бердянську теж прогриміли вибухи. Під ударом могла бути електропідстанція "Морозовська". Місцеві повідомляли про блекаут у місті.
До слова, проблеми зі світлом періодично також бувають у прикордонних російських регіонах. В інтерв'ю 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан припустив, що для цих атак використовуються не лише БпЛА, а й ракети, запущені з Himars.