Місцева окупаційна влада скаржиться, що це все через атаку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".

Дивіться також У МАГАТЕ заявили про тимчасове припинення вогню навколо Запорізької АЕС

Що відомо про знеструмлення окупованих територій?

Окупанти кажуть, що без світла залишилися 450 населених пунктів Херсонської області.

Також через атаки знеструмлена значна частина Запорізької області.

Запевняють, що аварійні бригади працюють над відновленням енергопостачання.

Обережно, нецензурна лексика! Знеструмлення на ТОТ: дивіться відео

Тим часом у мережі поширюють кадри з Мелітополя, де зафіксували незрозуміле явище. Там, схоже, горить підстанція. А від неї вгору підноситься світловий стовп.

Влучання по підстанції: дивіться відео

Ситуація у Мелітополі: дивіться відео

Блекаут на ТОТ та у Росії: останні новини