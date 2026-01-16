Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Маріупольську міську раду.

Що відомо про вибухи у Маріуполі?

Про вибухи у Маріуполі стало відомо о 12:28.

За словами місцевих жителів, гучно було у Лівобережному та Кальміуському районах.

️Маріуполь. Лівобережжя вибухає вже пів години. Попередньо є приємні новини з приморської смуги,

– згодом написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він також зауважив, що давно не було таких активних гвинтокрилів над містом.

Андрющенко також підтвердив, що після вибухів зникла електрика.

