Причиною міг стати особистий конфлікт через місцевих жінок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про стрілянину між росіянами та кадировцями у Маріуполі?

Як повідомляє рух опору "Атеш", окупаційна влада намагається зам’яти інцидент і не допустити його публічного розголосу. За інформацією агентів руху, які перебувають усередині окупаційних структур, подія сталася біля клубу "Гусі-Лебеді".

Там між групою російських військовослужбовців і бійцями "Ахмата", яких часто називають кадировцями, виникла сварка. За даними "Атеш", причиною стали особисті конфлікти через місцевих жінок. Суперечка швидко вийшла за межі словесної і переросла у стрілянину просто в громадському місці, на очах у цивільних.

Унаслідок сутички один військовослужбовець армії Росії загинув, ще один боєць "Ахмата" отримав тяжкі поранення. Після цього, за твердженням руху опору, російське командування почало вживати заходів, щоб приховати деталі інциденту та не допустити його поширення в інформаційному полі.

В "Атеш" наголошують, що такі зіткнення між різними підрозділами окупаційних сил є ознакою зростаючої внутрішньої напруги та відсутності реальної злагодженості всередині російських військ на захоплених територіях.

Росіяни псують власні катери на Херсонщині, аби не стати ціллю ЗСУ