Про це інформує 24 Канал, із посиланням на допис "Атеш".

Дивіться також "Полум'яне" вітання з Новим роком: російське Туапсе здригається від вибухів

Що відомо про диверсію у Новосибірську?

У середу, 31 грудня, агенти "Атеш" повідомили про успішну диверсію в Новосибірську. Партизани спалили вежу зв'язку, яку використовували у військових цілях.

За даними агентів, об'єкт забезпечував захищений надійний зв'язок та координацію підрозділів, які базуються на авіабазі Толмачово, зокрема 337-го окремого вертолітного полку, 10-ї окремої авіаційної ескадрильї Росгвардії та 21 авіаційної комендатури.

Також зазначається, що вежа використовувалась для перехоплення та прослуховування цивільних та військових комунікацій у регіоні. Виведення з ладу цього об'єкта суттєво ускладнило управління російськими підрозділами та позбавило російську сторону важливого інструменту розвідки.

Диверсія у Новосибірську: дивіться відео "Атеш"

Які ще об'єкти нещодавно уразили агенти "Атеш"?