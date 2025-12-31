"Передноворічне вітання" для мешканців Туапсе розпочалося десь близько 23:30. Саме тоді пролунали перші вибухи, які з різною періодичністю тривали певний час, передає 24 Канал.

Дивіться також "Рознесли нафтобазу, с**а": на Луганщині – гучний приліт і сильна пожежа

Що відомо про удари по Туапсе 31 грудня?

Мешканці Туапсе пишуть про сильну пожежу. Попередньо, дрони влучили по нафтобазі.

"Очманіти можна", – росіяни фільмують пожежу на нафтобазі: дивіться відео

Туапсе – під атакою БпЛА: дивіться відео

Як гарно палає нафтобаза у Туапсе: дивіться відео

Трохи новорічного настрою мешканцям Туапсе: дивіться відео

За даними телеграм-каналів, горить установка АВТ-12, ключовий вузл первинної переробки нафти на НПЗ, який відповідає за атмосферно-вакуумну перегонку сировини.

Де горить у Туапсе / Фото з мережі

По чому саме могло прилетіти у Туапсе / Фото з мережі

Нагадаємо, що Туапсинський НПЗ є одним з найбільших у Росії. Він може переробляти 12 мільйонів тонн нафти на рік. Цей завод має стратегічне значення для російської армії, адже забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру.

До слова, НПЗ у Туапсе неодноразово опинявся під атакою українських дронів.

У Туапсинському районі зникло світло / Фото з соцмережі

Також повідомляється про вибухи в районі Геленджика, де раніше тимчасово зачинили аеропорт, та селища Лазаревське у районі Сочі.

Що відомо про українські удари по НПЗ Росії?