"Передноворічне вітання" для мешканців Туапсе розпочалося десь близько 23:30. Саме тоді пролунали перші вибухи, які з різною періодичністю тривали певний час, передає 24 Канал.
Дивіться також "Рознесли нафтобазу, с**а": на Луганщині – гучний приліт і сильна пожежа
Що відомо про удари по Туапсе 31 грудня?
Мешканці Туапсе пишуть про сильну пожежу. Попередньо, дрони влучили по нафтобазі.
"Очманіти можна", – росіяни фільмують пожежу на нафтобазі: дивіться відео
Туапсе – під атакою БпЛА: дивіться відео
Як гарно палає нафтобаза у Туапсе: дивіться відео
Трохи новорічного настрою мешканцям Туапсе: дивіться відео
За даними телеграм-каналів, горить установка АВТ-12, ключовий вузл первинної переробки нафти на НПЗ, який відповідає за атмосферно-вакуумну перегонку сировини.
Де горить у Туапсе / Фото з мережі
По чому саме могло прилетіти у Туапсе / Фото з мережі
Нагадаємо, що Туапсинський НПЗ є одним з найбільших у Росії. Він може переробляти 12 мільйонів тонн нафти на рік. Цей завод має стратегічне значення для російської армії, адже забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру.
До слова, НПЗ у Туапсе неодноразово опинявся під атакою українських дронів.
У Туапсинському районі зникло світло / Фото з соцмережі
Також повідомляється про вибухи в районі Геленджика, де раніше тимчасово зачинили аеропорт, та селища Лазаревське у районі Сочі.
Що відомо про українські удари по НПЗ Росії?
- Упродовж грудня України рекордну кількість разів атакувала нафтові об'єкти Росії – не лише на землі, але і під водою. У Кремлі прогнозують найнижчий за всю історію рівень доходів від продажу нафти.
- У ніч проти 28 грудня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області Росії. Цей НПЗ переробляє від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти щороку.
- Україна вперше атакувала НПЗ за допомогою західних крилатих ракет. Це сталося 25 грудня, коли був уражений Новошахтианський завод у Ростовській області.