Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що вночі 28 грудня було зафіксовано влучання ударних БпЛА по території Сизранського нафтопереробного заводу з подальшою пожежею.

Ступінь завданих збитків уточнюється,

– наголосили військові.

Довідково! У Генштабі пояснили, що щорічний об'єм перероблювання Сизранського НПЗ складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти. Це підприємство також є частиною енергетичного тилу Росії та залучений у забезпеченні збройних сил агресора.