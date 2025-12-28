Про це інформує 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Добрі" дрони атакують Сизрань: над НПЗ – заграва, а у місцевих зникло світло

Які втрати ворога станом на 28 грудня?

З початку війни в Україні Росія втратила на фронті приблизно:

  • особового складу – близько 1 203 310 (+1 200) осіб;
  • танків – 11 464 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 823 (+8);
  • артилерійських систем – 35 542 (+15);
  • РСЗВ – 1 579 (+2);
  • засобів ППО – 1 264 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+688);
  • крилатих ракет – 4 107 (+29);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+166);
  • спеціальної техніки – 4 029 (+0).


Втрати Росії станом на 28 грудня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про нещодавні успішні удари по Росії?

  • В ніч на 28 грудня "добрі" дрони розбудили жителів Сизрані Самарської області. Місцеві пабліки писали про 4 – 6 вибухів у центральній і південній частинах міста. Ймовірно, безпілотники атакували нафтобазу у місті або ж нафтопереробний завод. Окрім того, повідомляли про влучання у підстанції та проблеми зі світлом, які виникли після цього.

  • 24 грудня у місті Уссурійськ Приморського краю на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління пролунали два вибухи. За даними офіційних джерел, відбувся "хлопок зварювального апарату". Водночас на місце події прибула поліція, співробітники ФСБ та пожежники. А до ліквідації наслідків залучені силовики та представники спецслужб.

  • У Волгограді пролунало понад 20 вибухів, які почалися після 23 години 25 грудня і продовжувалися вночі 26 грудня. Більшість із вибухів лунала у Червоноармійському районі. Відомо, що в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка" спалахнула пожежа, вітм офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.