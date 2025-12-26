Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-каналы Supernova+, Exilenova+, а також російські ЗМІ.

До теми Під ударом була, зокрема, Москва: вночі на Росію летіло понад 140 дронів

Що відомо про вибухи у Волгограді 26 грудня?

Як розповідали місцеві жителі, вибухи у Волгограді почали лунати після 23 години 25 грудня і з різною періодичністю продовжувалися після 00:00 26 грудня.

Більшість вибухів лунала у Червоноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. За словами місцевих, безпілотники летіли на досить низькій висоті.

У Волгограді бачили яскраві спалахи / Відео з телеграм-каналу Supernova+

Загадом жителі Волгограда нарахували щонайменше 20 вибухів у місті. Також пропагандистські телеграм-канали писали, що російська хвалена ППО буцімто активно збивала дрони та вже нібито знищено близько десятка повітряних цілей.

Російська ППО нібито збивала цілі над Волгоградом, але, певно, невдало / Відео з телеграм-каналу Supernova+

Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Раніше також аеропорт Волгограда був тимчасово закритий з метою безпеки.

Пізніше у мережі з'явилися відео ймовірного влучання в місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", який є одним із найбільших у Росії.

Момент можливого влучання по НПЗ у Волгограді / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)

У районі НПЗ у Волгограді бачили пожежу / Відео з телеграм-каналу Supernova+

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан зауважив в етері 24 Каналу, що до кінця 2026 року Сили оборони можуть створити для Кремля серйозні проблеми. Це, на думку експерта, можна зробити системними атаками глибокого тилу країни-агресорки.

Що вдалося уразити українським військам у Росії 25 грудня?