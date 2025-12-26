Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-каналы Supernova+, Exilenova+, а також російські ЗМІ.
До теми Під ударом була, зокрема, Москва: вночі на Росію летіло понад 140 дронів
Що відомо про вибухи у Волгограді 26 грудня?
Як розповідали місцеві жителі, вибухи у Волгограді почали лунати після 23 години 25 грудня і з різною періодичністю продовжувалися після 00:00 26 грудня.
Більшість вибухів лунала у Червоноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. За словами місцевих, безпілотники летіли на досить низькій висоті.
У Волгограді бачили яскраві спалахи / Відео з телеграм-каналу Supernova+
Загадом жителі Волгограда нарахували щонайменше 20 вибухів у місті. Також пропагандистські телеграм-канали писали, що російська хвалена ППО буцімто активно збивала дрони та вже нібито знищено близько десятка повітряних цілей.
Російська ППО нібито збивала цілі над Волгоградом, але, певно, невдало / Відео з телеграм-каналу Supernova+
Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Раніше також аеропорт Волгограда був тимчасово закритий з метою безпеки.
Пізніше у мережі з'явилися відео ймовірного влучання в місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", який є одним із найбільших у Росії.
Момент можливого влучання по НПЗ у Волгограді / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)
У районі НПЗ у Волгограді бачили пожежу / Відео з телеграм-каналу Supernova+
До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан зауважив в етері 24 Каналу, що до кінця 2026 року Сили оборони можуть створити для Кремля серйозні проблеми. Це, на думку експерта, можна зробити системними атаками глибокого тилу країни-агресорки.
Що вдалося уразити українським військам у Росії 25 грудня?
Повітряні Сили ЗСУ 25 грудня завдали успішного удару крилатими ракетами Storm Shadow по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії. Внаслідок атаки на території підприємства були зафіксовані численні вибухи, а також пожежі.
До цього у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові завдали удару по російському військовому аеродрому в Адигеї та уразили ремонтний підрозділ у Донецькій області. За попередньою інформацією, цілі вдалося уразити, а на місці ударів виникли пожежі.
Також привітала окупантів із Різдвом і СБУ. Далекобійні дрони служби вдарили по нафтових резервуарах у порту Темрюк та спричинили загоряння на Оренбурзькому газопереробному заводі.