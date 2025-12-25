Відповідного удару завдали у ніч на четвер, 25 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які наслідки атаки на Росію?
Підрозділи Сил оборони України вночі завдали удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп, що у республіці Адигея. За попередньою інформацією, ціль вдалося уразити, на місті удару виникла пожежа.
Ба більше, за допомогою дронів уразили ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка, розташованого на тимчасово окупованій території Донецької області.
За уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому "Бельбек" (ТОТ українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т,
– ідеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують підривати воєнно-економічний потенціал ворога, перешкоджаючи забезпеченню пально-мастильними матеріалами та боєприпасами російської армії в Україні.
Яких ще втрат завдали росіянам?
Уночі дрони також атакували порт "Темрюк" на Кубані. Внаслідок подібного удару сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Загальна площа пожежі становить близько 2 тисячі квадратних метрів.
Також під приціл, як відомо, потрапив Оренбурзький газопереробний завод. Внаслідок атаки там зайнявся газ в трубопроводі естакади 3У-70. За даними джерел в СБУ, це призупинило технологічний процес на заводі.
Крім вищезгаданого, крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії. OSINT-аналіз також підтверджує ураження підприємства.