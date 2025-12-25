Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю Росії та пропагандистське видання "РИА Новости".

Які наслідки атаки дронів на Росію?

Місто Темрюк на Кубані у ніч на четвер, 25 грудня, атакували безпілотники. Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок подібного удару сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Загальна площа пожежі становить близько 2 тисячі квадратних метрів. Для гасіння задіяно 70 осіб та 18 одиниць техніки, у тому числі співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю,

– ідеться у повідомленні оперштабу.

Супутники NASAfirms, як зазначається, також фіксують пожежу на території порту. За попередніми даними, постраждалих через атаку немає. Водночас повідомляють, що на місці ураження зараз працюють екстрені служби.

Вибухи у російському Темрюку: дивіться відео

Зазначимо, що в краснодарському аеропорту станом на 23:44 24 грудня вводили додаткові тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних бортів. Таке обмеження зняли орієнтовно о 05:40 25 грудня.

