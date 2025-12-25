Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю Росії та пропагандистське видання "РИА Новости".
Дивіться також Під ударом була, зокрема, Москва: вночі на Росію летіло понад 140 дронів
Які наслідки атаки дронів на Росію?
Місто Темрюк на Кубані у ніч на четвер, 25 грудня, атакували безпілотники. Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок подібного удару сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.
Загальна площа пожежі становить близько 2 тисячі квадратних метрів. Для гасіння задіяно 70 осіб та 18 одиниць техніки, у тому числі співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю,
– ідеться у повідомленні оперштабу.
Супутники NASAfirms, як зазначається, також фіксують пожежу на території порту. За попередніми даними, постраждалих через атаку немає. Водночас повідомляють, що на місці ураження зараз працюють екстрені служби.
Вибухи у російському Темрюку: дивіться відео
Зазначимо, що в краснодарському аеропорту станом на 23:44 24 грудня вводили додаткові тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних бортів. Таке обмеження зняли орієнтовно о 05:40 25 грудня.
Що дрони атакували раніше?
Раніше завдали ударів по декількох ворожих об'єктах. Це зокрема завод синтетичного каучуку, місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів і низка об'єктів логістичного забезпечення та ППО.
Також близько 10 вибухів пролунало минулої ночі у Тульській області. Згодом губернатор підтвердив атаку і повідомив про пожежу. Імовірно, був атакований "Єфремівський завод синтетичного каучуку".
Ще раніше невідомі БпЛА атакували хімзавод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольського краю. Над містом було чутно близько 10 гучних вибухів, а на горизонті видно яскраві вогняні спалахи.