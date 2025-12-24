Завдано ударів по низці об'єктів на ТОТ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ і СБС.
Які об'єкти Росії уразили Сили оборони?
У ніч на 24 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Так, у місті Єфремов у Тульській області Росії було уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, лунали вибухи.
Це робота Сил бехпілотних систем, а конкретно – 1-го окремого центру.
Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму. Наслідки уточнюються.
Також завдано ударів по складу матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську на тимчасово окупованій території Луганської області.
Зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на ТОТ.
Вночі вибухи лунали у Тульській області Росії
Близько 10 вибухів пролунало цієї ночі у Тульській області. Жителі Єфремівського району чули вибухи, починаючи з 03:20 ночі.
Згодом губернатор Тульської області підтвердив атаку і повідомив про пожежу на "одному з підприємств".