Завдано ударів по низці об'єктів на ТОТ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ і СБС.

Які об'єкти Росії уразили Сили оборони?

У ніч на 24 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Так, у місті Єфремов у Тульській області Росії було уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, лунали вибухи.

Це робота Сил бехпілотних систем, а конкретно – 1-го окремого центру.

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму. Наслідки уточнюються.

Також завдано ударів по складу матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на ТОТ.

Вночі вибухи лунали у Тульській області Росії