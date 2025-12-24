Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про вибухи в Росії?
За даними пабліків, близько 10 вибухів пролунало цієї ночі у Тульській області. Жителі Єфремівського району чули вибухи, починаючи з 03:20 ночі.
Очевидці повідомляють про пожежу в одному із районів. Зазначається, що "у небі миготіли спалахи, а потім побачили пожежу на вулиці одного з міст".
Згодом губернатор Тульської області підтвердив атаку і повідомив про пожежу на "одному з підприємств".
"На території одного з підприємств у Тульській області сталося загоряння. Наразі відкрите горіння локалізовано. Постраждалих немає", – написав Дмитро Міляєв.
В телеграм-каналах пишуть, що вночі був атакований "Єфремівський завод синтетичного каучуку". Супутники також фіксують пожежу на території підприємства.
Пабліки вже поширили відео, на якому видно займання.
Пожежа на заводі в Росії: дивіться відео
Вибухи у Росії: останні новини
В ніч проти 23 грудня невідомі БпЛА атакували хімзавод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольського краю. Над містом було чутно близько 10 гучних вибухів, а на горизонті видно яскраві вогняні спалахи.
Ніч проти 20 грудня в Росії також була неспокійною. Дрони літали над Брянщиною та влучили чітко в місце, де, імовірно, зберігається озброєння російської армії.
Нагадаємо, що російські ЗМІ 18 грудня писали, що внаслідок атаки в порту Ростова пошкоджено судно. Згодом місцева влада підтвердила атаку по кораблю, зазначивши, що там спалахнула пожежа.