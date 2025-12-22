Внаслідок атаки там, ймовірно, пошкоджено трубопровід на одному з терміналів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

Які наслідки атаки на порт у Росії?

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок удару дрона було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту Тамань.

Після вибухів на російському об'єкті сталось займання, повідомили росіяни. Воно охопило площу близько 100 квадратних метрів. Також стверджують, що обійшлось без постраждалих, а служби нібито працюють на місці удару.

Зазначається, що у порту є термінали для перевалки нафтопродуктів, зрідженого вуглеводневого газу, аміаку та інших речовин. Наразі невідомо, який саме термінал уражено.

Водночас міноборони Росії вже заявило, що увечері 21 грудня російська ППО нібито знешкодила 35 українських БпЛА у різних регіонах.

Що нещодавно вибухало у Росії?