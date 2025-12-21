Деталі передає 24 Канал.

Де були вибухи в Росії увечері 20 грудня?

Передусім мова про Ростовщину і Курщину. Жителі тамтешніх областей скаржаться, що в них немає світла. І не дивно, адже вибухи були в районі підстанцій.

У місті Аксай Ростовської області горить підстанція, в деяких районах міста немає світла та опалення.

Пожежа на підстанції в Аксаї: дивіться відео

Влада заявила, що сталася аварія, тож немає водопостачання та теплопостачання в мікрорайоні Військове містечко та водопостачання в Алєксєєво. "Причини" встановлюють.

Показуємо Аксай на карті Росії

Згодом заявили, що це було "технічне порушення".



На 23:25 20 грудня рух українських дронів приблизно такий / Телеграм-канал Drone Bomber

Фільмуючи пожежу на підстанції на Курщині, росіяни міркують, чи скидати відео.

Удар по підстанції на Курщині: дивіться відео

Курська влада була більш відвертою. Тамтешній губернатор заявив, що це були "підлі удари ЗСУ" по енергетичній інфраструктурі. 5 тисяч росіян без світла.

Поки що не так багато деталей про ці удари. 24 Канал триматиме своїх читачів у курсі подій.