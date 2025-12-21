Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Як виглядає атакований танкер Росії?
Уночі 18 грудня танкер "Валерій Горчаков" у порту Ростова-на-Дону в Росії зазнав атаки безпілотників. Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено ходову рубку та машинне відділення, де виникла пожежа.
Уражений 18 грудня російський танкер у Ростові / Фото з телеграму Exilenova+
Танкер "Валерій Горчаков" після атаки дронів у Ростові / Фото з телеграму Exilenova+
За даними телеграм-каналу, двоє членів екіпажу загинули. Йдеться про кухаря та третього механіка. Також травмовано старшого помічника капітана і двох матросів.
Як видно з фото, через пробоїни корма судна пішла під воду по рівню надбудови,
– йдеться в повідомленні.
Флот Росії: які нещодавні втрати?
Українські дрони вдарили по російському військовому кораблю в Каспійському морі. Під атаку міг потрапити патрульний корабель "Расул Гамзатов".
Раніше також СБУ атакувала російський танкер QENDIL у нейтральних водах Середземного моря. Судно росіяни використовували для обходу санкцій.
Такоє дрони Сил оборони України уразили російський підводний човен класу "Варшавянка" в Новоросійську. За попередніми даними росЗМІ, могли загинути до 14 моряків.