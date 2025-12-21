Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Як виглядає атакований танкер Росії?

Уночі 18 грудня танкер "Валерій Горчаков" у порту Ростова-на-Дону в Росії зазнав атаки безпілотників. Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено ходову рубку та машинне відділення, де виникла пожежа.

Уражений 18 грудня російський танкер у Ростові / Фото з телеграму Exilenova+

Танкер "Валерій Горчаков" після атаки дронів у Ростові / Фото з телеграму Exilenova+

За даними телеграм-каналу, двоє членів екіпажу загинули. Йдеться про кухаря та третього механіка. Також травмовано старшого помічника капітана і двох матросів.

Як видно з фото, через пробоїни корма судна пішла під воду по рівню надбудови,

– йдеться в повідомленні.

Флот Росії: які нещодавні втрати?