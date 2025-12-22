В результате атаки там, вероятно, поврежден трубопровод на одном из терминалов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

Какие последствия атаки на порт в России?

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате удара дрона был поврежден трубопровод на одном из терминалов морского порта Тамань.

После взрывов на российском объекте произошло возгорание, сообщили россияне. Оно охватило площадь около 100 квадратных метров. Также утверждают, что обошлось без пострадавших, а службы якобы работают на месте удара.

Отмечается, что в порту есть терминалы для перевалки нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, аммиака и других веществ. Пока неизвестно, какой именно терминал поражен.