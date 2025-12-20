Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+. Очередная атака произошла на населенный пункт Новозыбков.

Что известно о взрывах в Брянской области?

Ночь на 20 декабря в России была неспокойной. Дроны достигли Брянщины и попали четко в место, где, вероятно, хранится вооружение российской армии. Во время атаки там начался пожар и, как следствие – детонация снарядов.



Дроны, вероятно, атаковали вражеский склад в Брянской области / Фото Supernova+

Телеграм-сообщества пишут, что информация об атаке на склад с боекомплектом требует уточнений.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник, который прошлой ночью пролетал над территорией региона якобы сбили силы российской "пе-ве-о". По его словам, в результате атаки никто не пострадал, а на месте падения обломков работают оперативные службы.

В Новозыбкове ночью было шумно: смотрите видео

Эффективны ли удары по складам оккупантов?

Генерал Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что Украине важно продолжать массированные атаки дронами для уничтожения военных ресурсов России. По его словам, враг может стать слабее, если БпЛА будут бить там, где он не ожидает.

