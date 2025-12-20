Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие российские объекты в море уничтожили Силы обороны 19 декабря?
Чтобы Россия тоже почувствовала на себе последствия войны из-за падения военно-экономического потенциала, украинские защитники ударили по очередному кораблю оккупантов, который находился на дежурстве в Каспийском море. По судну попали сразу несколько беспилотников. Генштаб пишет, что сейчас уточняется номер этого корабля и степень повреждений.
Украинские военные также поразили другой объект на Каспии. Под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского. К слову, это объект российской подсанкционной компании "Лукойл".
Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются,
– говорится в сообщении Генштаба.
Но и на этом атаки на российскую военную инфраструктуру не прекратились. Недавно дроны ударили по радиолокационной системе РСП-6М2 в районе Красносельского во временно оккупированном Крыму. Военные объяснили, что с помощью этой системы происходит регулирование движения воздушных судов. Она помогает самолетам точно заходить на посадку в условиях плохой видимости.
Силы обороны продолжают делать все, чтобы наступательный потенциал захватчиков был подорван, а Россия и сама желала, чтобы эта война прекратилась.
ССО писали о поражении врага: что известно?
Вечером 19 декабря на странице Сил специальных операций анонсировали новость об ударе по очередному кораблю России. Детали обещали рассказать позже.
Утром ССО продолжили интересный рассказ о том, какие вражеские объекты были поражены. Так военные заметили, что дроны попали в корабль "Охотник" – судно второго ранга, которое сочетает возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки.
На "Охотнике" есть необходимое вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах.
Месторождение имени Филановского, которое тоже попало под атаку, обеспечивает добычу нефти и газа, экспорт которых наполняет бюджет России и финансирует войну.