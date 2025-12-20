Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які російські об'єкти в морі знищили Сили оборони 19 грудня?

Аби Росія теж відчула на собі наслідки війни через падіння воєнно-економічного потенціалу, українські захисники вдарили по черговому кораблю окупантів, який перебував на чергуванні в Каспійському морі. По судну влучили одразу кілька безпілотників. Генштаб пише, що наразі уточнюється номер цього корабля та ступінь пошкоджень.