Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Що відомо про можливий удар по ворогу?
ССО ЗСУ опублікували допис, в якому натякнули на черговий удар по кораблю Росії.
"Гойда? Деталі згодом" – усе, про що йдеться у повідомленні. Проте на фото з дрона зафіксовано, ймовірно, російський корабель.
Уражений корабель / Фото ССО ЗСУ
Наголосимо, що офіційної інформації щодо виду ураженого судна наразі немає.
Водночас OSINT-дослідники та УНІАН припускають, що на кадрі може бути малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Зазначається, що такі судна є носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".
Нещодавні успішні ураження флоту Росії
Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що уражено третю російську нафтовидобувну платформу в Каспійському морі, яка належить компанії "Лукойл". Удар далекобійними дронами прийшовся по установці на родовищі "Ракушечне".
Крім того, дрони СБУ атакували російський танкер QENDIL у нейтральних водах Середземного моря. Судно, яке використовували для обходу санкцій, більше не може експлуатуватися.
Днями у порту Ростова-на-Дону після атаки загорівся, ймовірно, нафтовий танкер. Попередньо, відомо про загиблих серед екіпажу.