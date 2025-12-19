Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Что известно о возможном ударе по врагу?

ССО ВСУ опубликовали сообщение, в котором намекнули на очередной удар по кораблю России.

"Гойда? Детали позже" – все, о чем говорится в сообщении. Однако на фото с дрона зафиксирован, вероятно, российский корабль.

Пораженный корабль / Фото ССО ВСУ

Подчеркнем, что официальной информации о виде пораженного судна пока нет.

В то же время OSINT-исследователи и "УНИАН" предполагают, что на кадре может быть малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Отмечается, что такие суда являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

Недавние успешные поражения флота России