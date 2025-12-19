Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Что известно о возможном ударе по врагу?
ССО ВСУ опубликовали сообщение, в котором намекнули на очередной удар по кораблю России.
"Гойда? Детали позже" – все, о чем говорится в сообщении. Однако на фото с дрона зафиксирован, вероятно, российский корабль.
Пораженный корабль / Фото ССО ВСУ
Подчеркнем, что официальной информации о виде пораженного судна пока нет.
В то же время OSINT-исследователи и "УНИАН" предполагают, что на кадре может быть малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Отмечается, что такие суда являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".
Недавние успешные поражения флота России
Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что поражена третья российская нефтедобывающая платформа в Каспийском море, которая принадлежит компании "Лукойл". Удар дальнобойными дронами пришелся по установке на месторождении "Ракушечное".
Кроме того, дроны СБУ атаковали российский танкер QENDIL в нейтральных водах Средиземного моря. Судно, которое использовали для обхода санкций, больше не может эксплуатироваться.
На днях в порту Ростова-на-Дону после атаки загорелся, вероятно, нефтяной танкер. Предварительно, известно о погибших среди экипажа.