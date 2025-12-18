Серед екіпажу судна, попередньо, є жертви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Ростова-на-Дону Олександра Скрябіна та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про удар по танкеру з нафтою у Ростові?

Російські ЗМІ писали, що внаслідок атаки в порту Ростова пошкоджено судно. Згодом міський голова Ростова Олександр Скрябін підтвердив атаку по кораблю, зазначивши, що там спалахнула пожежа.

Ба більше, як з'ясувалося, це було не просте судно, а танкер, що раніше постраждав у причалу в 3ахідному житловому масиві міста ​​внаслідок атаки БпЛА. Попередньо, розливу нафтопродуктів нібито вдалося уникнути.

Водночас Скрябін підтвердив, що внаслідок атаки по танкеру є загиблі та постраждалі. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав, що жертви були серед екіпажу танкера.

Цікаво, що місцеві ростовські пабліки вже дають експертну оцінку операції, яку могли провести ЗСУ.

Ворог якось рознюхав, що в нас у порту стоїть танкер із чимось пальним і розрахував маршрут, щоб непомітно підвести дрон. Радари не засікли їх на підльоті, безпілотну небезпеку не оголошували, тому ними могли керувати інтернетом у прямому ефірі,

– бідкаються окупанти.

Куди ще прилетіло у Ростовській області 18 грудня?

Телеграм-канал Exilenova+ також писав, що під атакою в ніч на 18 грудня було також і Батайськ, що розташований за 15 кілометрів від Ростова-на-Дону. У місті після атаки виникла сильна пожежа, яку бачили з різних районів.

У Батайську виникла пожежа після атаки / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Писали також, що в місті працювала російська ППО. Одна з очевидців з інвективною лексикою прокоментувала, що "прилетіти могло в приватний будинок", вочевидь промахнулася російська протиповітряна оборона.

У Батайську могла промахнутися російська ППО / Відео з телеграм-каналу Exilenova+ (18+)

Місцеві жителі також повідомляли, що у кількох населених пунктах навколо зникло світло. Також було чутно звуки швидких, а на місці ще одного удару утворився стовп диму.

Очевидці розповідають про приліт у Батайську / Відео з телеграм-каналу Exilenova+ (18+)

Камери відеоспостереження також зафіксували момент вибуху у Батайську. Повідомлялося, що атакувати могли місто ракетою.

Момент вибуху у Батайську в Ростовській області / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Одна з місцевих жительок також розповіла про ситуацію в Батайську після атаки. За її даними, у місті зникло світло після удару.

У Ростов-на-Дону прилетіла ракета, під моїм будинком. Мені дуже страшно. Я сиджу, і бачу що вся кімната світиться, а потім чую вибух. Люди світять ліхтариками з вікон, світла немає, приїхало 7 швидких та 3 пожежні автівки. Все що пишуть у телеграм-каналах – неправда. Там від швидких усе світиться,

– каже росіянка.

Наразі, що саме сталося у Батайську місцева влада не коментувала.

