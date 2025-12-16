Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал. Він зауважив, що це вже друга ворожа субмарина, яку знищили наші сили.

Дивіться також Половину шляху – пройдено: ЗМІ розповіли, скільки у Чорному морі лишилось субмарин "Варшавянка"

Які деталі операції у Новоросійську відомі?

Речник розповів, що це новий антирекорд для ворога, у нього залишається ще два таких підводні човни та один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян 6 одиниць.

Як нагадав Дмитро Плетенчук, перший підводний човен "Ростов-на-Дону", Україна уразила ще на початку серпня 2024 року. Це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.

За його словами, операція з ураження човна класу 636.3 "Варшавянка" була складною, бо база в Новоросійську захищена, і останнім часом Росія в Чорному морі не тримає кораблі та човни саме через загрозу для них.

Тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження та закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід – це комплексна та доволі складна справа,

– наголосив він.

Представник пояснив, що у період міжсезоння умови для виходу кораблів цього типу значно ускладнюються, за його словами, з приблизно середини осені й до середини весни навігація з цієї бази стає проблемною.

Тому, як зауважує речник, росіяни вимушені там перебувати й в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не зазнати чергового ураження.

Що відомо про ураження субмарини?