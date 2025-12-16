Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал. Він зауважив, що це вже друга ворожа субмарина, яку знищили наші сили.
Дивіться також Половину шляху – пройдено: ЗМІ розповіли, скільки у Чорному морі лишилось субмарин "Варшавянка"
Які деталі операції у Новоросійську відомі?
Речник розповів, що це новий антирекорд для ворога, у нього залишається ще два таких підводні човни та один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян 6 одиниць.
Як нагадав Дмитро Плетенчук, перший підводний човен "Ростов-на-Дону", Україна уразила ще на початку серпня 2024 року. Це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.
За його словами, операція з ураження човна класу 636.3 "Варшавянка" була складною, бо база в Новоросійську захищена, і останнім часом Росія в Чорному морі не тримає кораблі та човни саме через загрозу для них.
Тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження та закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід – це комплексна та доволі складна справа,
– наголосив він.
Представник пояснив, що у період міжсезоння умови для виходу кораблів цього типу значно ускладнюються, за його словами, з приблизно середини осені й до середини весни навігація з цієї бази стає проблемною.
Тому, як зауважує речник, росіяни вимушені там перебувати й в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не зазнати чергового ураження.
Що відомо про ураження субмарини?
Нагадаємо, підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" змогли підірвати російський підводний човен класу "Варшавянка". Відомо, що вороже судно зазнало критичних ушкоджень і більше не може функціонувати.
Це дизель-електрична субмарина, вартістю близько 500 мільйонів доларів Завдовжки підводний човен 73,8 метра, а завширшки 9,9 метра з осадкою 6,2 метра. Максимальна глибина ходу – 300 метрів.
Поки на офіційному рівні факт пошкодження об'єкта заперечують, з'явилася інформація про 14 загиблих військових моряків, серед яких був офіцер і 9 строковиків