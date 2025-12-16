Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал. Он отметил, что это уже вторая вражеская субмарина, которую уничтожили наши силы.

Какие детали операции в Новороссийске известны?

Спикер рассказал, что это новый антирекорд для врага, у него остается еще две таких подводные лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. В общем их было в Черном море у россиян 6 единиц.

Как напомнил Дмитрий Плетенчук, первая подводная лодка "Ростов-на-Дону", Украина поразила еще в начале августа 2024 года. Это была первая подводная лодка, которую любая страна в бою потеряла после Второй мировой войны.

По его словам, операция по поражению лодки класса 636.3 "Варшавянка" была сложной, потому что база в Новороссийске защищена, и в последнее время Россия в Черном море не держит корабли и лодки именно из-за угрозы для них.

То есть в этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие – это комплексное и довольно сложное дело,

– подчеркнул он.

Представитель объяснил, что в период межсезонья условия для выхода кораблей этого типа значительно усложняются, по его словам, с примерно середины осени и до середины весны навигация с этой базы становится проблемной.

Поэтому, как отмечает спикер, россияне вынуждены там находиться и в случае какой-то опасности менять место стоянки. То есть переставлять корабли или выходить из базы для того, чтобы не подвергнуться очередному поражению.

Что известно о поражении субмарины?