Сколько подводных лодок "Варшавянка" осталось у России в Черном море?

Журналисты отметили, что на видео, которое опубликовала СБУ в сети, хорошо видно сам взрыв в районе хвостовой части субмарины, которая расположена под водой. Вследствие этого, как пишут СМИ, должны быть повреждены винты, вал, рулевые механизмы подводной лодки и ряд других узлов и агрегатов.

"Также за кадром вообще остается как именно украинский подводный дрон смог зайти не просто в бухту Новороссийска, но и непосредственно мимо боновых и других заграждений на входе в саму военно-морскую базу. При этом обычно такие объекты защищены и от подводных угроз сетками. А о существовании в Украине подводных дронов в России знали", – говорится в материале.

В то же время журналисты отметили, что успешное поражение подводной лодки 636.3 "Варшавянка" в Новороссийске означает один важный момент.

Сейчас в России не в боеспособном состоянии 50% всех этих субмарин от количества которая была на момент вторжения. Потому что по состоянию на 24 февраля 2022 года в Черном море находились Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино",

– подчеркнули в Defense Express.

Кроме того, журналисты напомнили, что подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" была поражена дважды: в ночь на 13 сентября 2023 года крылатой ракетой, а второй раз – в ночь на 2 августа 2024 года, после чего, как было указано в сводке, эта подводная лодка "затонула на месте".

"Какая именно из трех имеющихся до недавнего времени у России в Черном море подводных лодок 636.3 "Варшавянка" была поражена подводным дроном Sub Sea Baby пока неизвестно. Но в целом это означает, что у врага их осталось в боеспособном состоянии до двух единиц", – говорится в материале.

Также поражение субмарины "Варшавянка" означает, что у врага "минус" один носитель крылатых ракет "Калибр".

Журналисты отметили, что в строю в Черноморском флоте России формально находится еще подводная лодка проекта "Палтус" Б-871 "Алроса". Но, по имеющейся информации, эта субмарина не является носителем крылатых ракет "Калибр" и вообще возможность ее использования в войне против Украины под вопросом.

Какая в России сейчас ситуация со строительством подводных лодок?

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального марафона рассказал, что строительство подводных лодок в России занимает точно не один год. В то же время, по словам капитана, враг это направление кораблестроения не оставил и активно поддерживает его.

Построены они (подводные лодки – 24 Канал), как правило, в Санкт-Петербурге. Кстати, там сейчас находятся 2 единицы такие же, этого проекта 636.3 ("Варшавянка" – 24 Канал) из состава Черноморского флота, которые не смогли вернуться в акваторию Черного моря от начала полномасштабного вторжения из-за закрытого Босфора,

– отметил Плетенчук.

Спикер ВМС также подчеркнул, что у оккупантов оставалось соответственно 4 единицы субмарин типа "Варшавянка". Один из них "Ростов-на-Дону", это была первая подводная лодка, которая не только Россия, а вообще любая страна в бою потеряла после Второй мировой.

А теперь враг потерял вторую подводную лодку, установив новый антирекорд.

"Соответственно, остается еще 2 таких подводных лодок и 1 подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. В общем их (субмарин – 24 Канал) когда-то в Черном море у россиян было 6 единиц", – резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Кстати, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил в эфире 24 Канала, что Украина, поражением российской субмарины, выполнила то, что не удавалось даже мощному турецкому флоту. А потеря подводных лодок для России является болезненной.

Что известно о поражении подводной лодки проекта "Варшавянка"?