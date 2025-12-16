Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у России на 16 декабря 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов примерно составляют:

личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек;

танков – 11 421 (+9);

боевых бронированных машин – 23 737 (+6);

артиллерийских систем – 35 172 (+67);

РСЗО – 1 570 (+0);

средств ПВО – 1 261 (+0);

самолетов – 432 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442);

крылатых ракет – 4 073 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 70 182 (+177);

специальной техники – 4 026 (+0).



Потери России в Украине на 16 декабря 2025 года / Инфографика Генерального штаба ВСУ

