Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
К теме В Купянске 40 активных раций оккупантов и я бы не хотел оказаться на их месте, – Трегубов
Какие потери у России на 16 декабря 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов примерно составляют:
- личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек;
- танков – 11 421 (+9);
- боевых бронированных машин – 23 737 (+6);
- артиллерийских систем – 35 172 (+67);
- РСЗО – 1 570 (+0);
- средств ПВО – 1 261 (+0);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442);
- крылатых ракет – 4 073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 182 (+177);
- специальной техники – 4 026 (+0).
Потери России в Украине на 16 декабря 2025 года / Инфографика Генерального штаба ВСУ
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелом Покровском и Сумском направлениях. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 грн и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.
Где и как Украине удалось поразить подводную лодку врага?
Подводные дроны СБУ Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Это был вражеский носитель ракет "Калибр", которыми оккупанты периодически обстреливают украинские города.
Сама подводная лодка стояла вблизи порта Новороссийска. После поражения подводная лодка была фактически выведена из строя.
Кстати, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил в эфире 24 Канала, что Украина, поражением российской субмарины, выполнила то, что не удавалось даже мощному турецкому флоту. А потеря подводных лодок для России является болезненной.