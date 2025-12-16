Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у Росії на 16 грудня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:

  • особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб;
  • танків – 11 421 (+9);
  • бойових броньованих машин – 23 737 (+6);
  • артилерійських систем – 35 172 (+67);
  • РСЗВ – 1 570 (+0);
  • засобів ППО – 1 261 (+0);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442);
  • крилатих ракет – 4 073 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 182 (+177);
  • спеціальної техніки – 4 026 (+0).

Втрати Росії в Україні 16 грудня 2025 року
Втрати Росії в Україні на 16 грудня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ

Де і як Україні вдалося уразити підводний човен ворога?

  • Підводні дрони СБУ Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу "Варшав'янка", завдавши йому критичних пошкоджень. Це був ворожий носій ракет "Калібр", якими окупанти періодично обстрілюють українські міста.

  • Сам підводний човен стояв поблизу порту Новоросійська. Після ураження підводний човен був фактично виведений з ладу.

  • До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив в етері 24 Каналу, що Україна, ураженням російської субмарини, виконала те, що не вдавалося навіть потужному турецькому флоту. А втрата підводних човнів для Росії є болючою.