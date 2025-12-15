Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що Україна виконала те, що не вдавалося навіть потужному турецькому флоту – знищила підводний човен у найзахищенішому місці базування.
Дивіться також: Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен "Варшавянка"
Як Україна вибудувала систему розвідки для удару по російських об'єктах?
Втрата підводних човнів для Росії є болючою, адже саме вони були ключовою платформою для запуску ракет "Калібр" з південного напрямку.
Спостереження за Севастополем для України значно простіше, адже там є розвинена портова інфраструктура, більше можливостей для збору інформації та люди, які симпатизують Україні й готові співпрацювати зі спецслужбами.
У Новоросійську повторити таку модель у рази складніше, однак, попри це, протягом кількох місяців там велися підготовчі роботи й поступово вибудовувалася система спостереження.
Рішення про удар по таких об'єктах не можуть прийматися навіть за даними одного чи двох джерел – потрібно щонайменше супутник, місцева агентура, технічні засоби розвідки, інформація партнерів. Інакше завжди є ризик оперативної гри спецслужб ворога, щоб виманити наші ресурси та витратити їх на хибну ціль,
– зазначив Кузан.
Як Україна виявила раніше недосяжну ціль у Чорному морі?
Попри велику кількість кораблів у районі, по них навмисно не завдавали ударів, щоб не викрити канали спостереження й шляхи підходу. Це дало змогу виявити головну, раніше недосяжну для ураження в морі ціль і завдати по ній удару.
Саме ураження вимагало тривалої підготовки: від планування пуску до забезпечення маршруту проходження українських підводних дронів.
"Підводні човни дуже рідко заходять у порт – лише для регламентних робіт пускових платформ. Після цього вони знову ховаються в морі, постійно змінюючи місцеперебування. Полювати за ними в морі – справа нереальна", – пояснив Кузан.
Йдеться про підводні човни класу "Варшавянка", які Росія активно використовувала. Туреччина неодноразово скаржилася, що саме завдяки цим підводним човнам російський флот проникав навіть у Середземне море.
Навіть потужний турецький флот не міг зупинити ці підводні човни-порушники конвенції Монтре, а Україна виявила, відстежила і знищила їх. Це комплексна робота світового рівня,
– підсумував Кузан.
Що ще відомо про втрати ворога на фронті?
- Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни перевищили 1 189 470 військових, а також 11 412 танків і 23 731 бойову броньовану машину.
- Українська розвідка знищила в окупованому Криму дві радіолокаційні станції російських військ – 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6.
- Українські військові зупинили атаку російської колони на квадроциклах у районі Гришиного, застосувавши дрони та артилерію. Піхотні підрозділи противника, які намагалися сховатися в полі та лісосмузі, були знищені силами ЗСУ.