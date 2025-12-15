Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що Україна виконала те, що не вдавалося навіть потужному турецькому флоту – знищила підводний човен у найзахищенішому місці базування.

Як Україна вибудувала систему розвідки для удару по російських об'єктах?

Втрата підводних човнів для Росії є болючою, адже саме вони були ключовою платформою для запуску ракет "Калібр" з південного напрямку.

Спостереження за Севастополем для України значно простіше, адже там є розвинена портова інфраструктура, більше можливостей для збору інформації та люди, які симпатизують Україні й готові співпрацювати зі спецслужбами.

У Новоросійську повторити таку модель у рази складніше, однак, попри це, протягом кількох місяців там велися підготовчі роботи й поступово вибудовувалася система спостереження.

Рішення про удар по таких об'єктах не можуть прийматися навіть за даними одного чи двох джерел – потрібно щонайменше супутник, місцева агентура, технічні засоби розвідки, інформація партнерів. Інакше завжди є ризик оперативної гри спецслужб ворога, щоб виманити наші ресурси та витратити їх на хибну ціль,

– зазначив Кузан.

Як Україна виявила раніше недосяжну ціль у Чорному морі?

Попри велику кількість кораблів у районі, по них навмисно не завдавали ударів, щоб не викрити канали спостереження й шляхи підходу. Це дало змогу виявити головну, раніше недосяжну для ураження в морі ціль і завдати по ній удару.

Саме ураження вимагало тривалої підготовки: від планування пуску до забезпечення маршруту проходження українських підводних дронів.

"Підводні човни дуже рідко заходять у порт – лише для регламентних робіт пускових платформ. Після цього вони знову ховаються в морі, постійно змінюючи місцеперебування. Полювати за ними в морі – справа нереальна", – пояснив Кузан.

Йдеться про підводні човни класу "Варшавянка", які Росія активно використовувала. Туреччина неодноразово скаржилася, що саме завдяки цим підводним човнам російський флот проникав навіть у Середземне море.

Навіть потужний турецький флот не міг зупинити ці підводні човни-порушники конвенції Монтре, а Україна виявила, відстежила і знищила їх. Це комплексна робота світового рівня,

– підсумував Кузан.

