Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 15 грудня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:
- особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб;
- танків – 11 412 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 731 (+10);
- артилерійських систем – 35 105 (+64);
- РСЗВ – 1 570 (+3);
- засобів ППО – 1 261 (+2);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 005 (+207);
- спеціальної техніки – 4 026 (+0).
Втрати Росії на 15 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що нещодавно втратив ворог?
"Примарам" ГУР вдалось уразити радіолокаційні станції 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6 росіян у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що вони були дороговартісними та входили до складу ЗРК С-400 "Тріумф".
14 грудня підрозділи ССО України завдали ударів по об'єктах на ТОТ Донеччини та Криму. Під вогнем опинилися потяг із паливно-мастильними матеріалами, нафтобаза та станція РЕБ.
Сили оборони України вдарили по логістиці росіян у Куп'янську. Для підриву труби, якою противник перекидав особовий склад, знадобилось близько трьох тонн вибухівки.