Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії на 15 грудня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:

  • особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб;
  • танків – 11 412 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 731 (+10);
  • артилерійських систем – 35 105 (+64);
  • РСЗВ – 1 570 (+3);
  • засобів ППО – 1 261 (+2);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653);
  • крилатих ракет – 4 073 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 005 (+207);
  • спеціальної техніки – 4 026 (+0).

Втрати Росії на 15 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що нещодавно втратив ворог?