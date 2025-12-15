Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России на 15 декабря 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов примерно составляют:

  • личного состава – около 1 189 470 (+980) человек;
  • танков – 11 412 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 731 (+10);
  • артиллерийских систем – 35 105 (+64);
  • РСЗО – 1 570 (+3);
  • средств ПВО – 1 261 (+2);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653);
  • крылатых ракет – 4 073 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 005 (+207);
  • специальной техники – 4 026 (+0).

Потери России на 15 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Что недавно потерял враг?