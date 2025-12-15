Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также "Призраки" ГУР в Крыму поразили две дорогие РЛС оккупантов
Какие потери России на 15 декабря 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов примерно составляют:
- личного состава – около 1 189 470 (+980) человек;
- танков – 11 412 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 731 (+10);
- артиллерийских систем – 35 105 (+64);
- РСЗО – 1 570 (+3);
- средств ПВО – 1 261 (+2);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653);
- крылатых ракет – 4 073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 005 (+207);
- специальной техники – 4 026 (+0).
Потери России на 15 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Что недавно потерял враг?
"Призракам" ГУР удалось поразить радиолокационные станции 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6 россиян во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что они были дорогостоящими и входили в состав ЗРК С-400 "Триумф".
14 декабря подразделения ССО Украины нанесли удары по объектам на ВОТ Донецкой области и Крыма. Под огнем оказались поезд с горюче-смазочными материалами, нефтебаза и станция РЭБ.
Силы обороны Украины ударили по логистике россиян в Купянске. Для подрыва трубы, которой противник перебрасывал личный состав, понадобилось около трех тонн взрывчатки.