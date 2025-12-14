Ворога били з дронів та артилерії. Про це пише 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ ЗСУ.

Дивіться також Скільки окупантів ліквідували за добу: розкриті втрати Росії на 14 грудня

Як ЗСУ відбили наступ Росії під Покровськом?

Як розповіли бійці, 10 грудня на півдні Покровська Росія наступала кілька разів. Спершу це був механізований наступ, а потім окупанти намагались штурмувати Гришине на мото- та квадроциклах.

Коли ворог зупинився на перерізаному логістичному шляху, українські дрони та артилерія почали методично його знищувати.

Удари по російській колоні на Донеччині: дивіться відео

Частина російської піхоти намагалася сховатися у полі та лісосмузі. Проте без успіху – вони також були ліквідовані Силами оборони.

До речі, редакція сайту 24tv.ua збирає на автівку VW T5 для 160 ОМБр. Підрозділи бригади ведуть бої на важкому Покровському й Сумському напрямках. Бійцям необхідні надійні авто. Крім того, редакція розіграє новий iPhone 16 256GB серед тих, хто задонатить на банку від 200 гривень.

Яка зараз ситуація біля Покровська?