Ворога били з дронів та артилерії. Про це пише 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ ЗСУ.
Як ЗСУ відбили наступ Росії під Покровськом?
Як розповіли бійці, 10 грудня на півдні Покровська Росія наступала кілька разів. Спершу це був механізований наступ, а потім окупанти намагались штурмувати Гришине на мото- та квадроциклах.
Коли ворог зупинився на перерізаному логістичному шляху, українські дрони та артилерія почали методично його знищувати.
Удари по російській колоні на Донеччині: дивіться відео
Частина російської піхоти намагалася сховатися у полі та лісосмузі. Проте без успіху – вони також були ліквідовані Силами оборони.
До речі, редакція сайту 24tv.ua збирає на автівку VW T5 для 160 ОМБр. Підрозділи бригади ведуть бої на важкому Покровському й Сумському напрямках. Бійцям необхідні надійні авто. Крім того, редакція розіграє новий iPhone 16 256GB серед тих, хто задонатить на банку від 200 гривень.
Яка зараз ситуація біля Покровська?
Українські бійці спростували заяви Росії про нібито "взяття" Покровська. Наразі Україна контролює північну частину міста, зазначають військові.
За даними Головнокомандувача ЗСУ Сирського, бої точаться у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Там за останні тижні українські війська відновили контроль приблизно на 16 квадратних кілометрах північної частини Покровська.
Водночас, як повідомив Сирський, Росія перекинула додаткові резерви до Покровська та Мирнограда.