Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Чи правда, що Соловйов підняв прапор Росії у Покровську?
У 7 корпусі ДШВ пояснили: навіть якщо пропагандист щось і підняв, то це ще не означає захоплення всього міста.
Наразі Сили оборони контролюють північ Покровська, там противник втратив темп і там не діють закони ворожої пропаганди, наголосили українські військові. Окупанти поки що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці.
В ДШВ розповіли про ситуацію у Покровську / Скриншот 24 Каналу
Ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосовує ТБ-артилерію. Пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент – фото та відео з центральної частини міста. Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор – це їжа. А Покровськ – лише незнайома назва на карті,
– акцентували в ДШВ.
А ще тривають активні наступальні дії для відновлення контролю ЗСУ над кожним метром міста.
"Бійці 425-й окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг", – додали бійці.
Робота "Скелі" в Покровську: дивіться відео
Також ДШВ показали вітання українських воїнів із Покровська, які руйнують ілюзію "успіху" російських пропагандистів.
ЗСУ у Покровську: дивіться відео
Що відбувається в Покровську зараз?
Олександр Сирський 13 грудня заявив, що тривають активні дії Сил оборони в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за останні кілька тижнів ЗСУ змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується.
А в ГУР цього дня показали ексклюзивні кадри штурмових дій спецпризначенців розвідки. Сама операція була в листопаді, відео оприлюднили тільки зараз.