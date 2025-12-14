Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Чи правда, що Соловйов підняв прапор Росії у Покровську?

У 7 корпусі ДШВ пояснили: навіть якщо пропагандист щось і підняв, то це ще не означає захоплення всього міста.

Наразі Сили оборони контролюють північ Покровська, там противник втратив темп і там не діють закони ворожої пропаганди, наголосили українські військові. Окупанти поки що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці.



В ДШВ розповіли про ситуацію у Покровську / Скриншот 24 Каналу

Ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосовує ТБ-артилерію. Пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент – фото та відео з центральної частини міста. Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор – це їжа. А Покровськ – лише незнайома назва на карті,

– акцентували в ДШВ.

А ще тривають активні наступальні дії для відновлення контролю ЗСУ над кожним метром міста.

"Бійці 425-й окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг", – додали бійці.

Також ДШВ показали вітання українських воїнів із Покровська, які руйнують ілюзію "успіху" російських пропагандистів.

Що відбувається в Покровську зараз?