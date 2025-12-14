Врага били из дронов и артиллерии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ ВСУ.

Как ВСУ отбили наступление России под Покровском?

Как рассказали бойцы, 10 декабря на юге Покровска Россия наступала несколько раз. Сначала это было механизированное наступление, а потом оккупанты пытались штурмовать Гришино на мото- и квадроциклах.

Когда враг остановился на перерезанном логистическом пути, украинские дроны и артиллерия начали методично его уничтожать.

Удары по российской колонне в Донецкой области: смотрите видео

Часть российской пехоты пыталась спрятаться в поле и лесополосе. Однако без успеха – они также были ликвидированы Силами обороны.

Какая сейчас ситуация возле Покровска?