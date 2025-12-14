Врага били из дронов и артиллерии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ ВСУ.
Как ВСУ отбили наступление России под Покровском?
Как рассказали бойцы, 10 декабря на юге Покровска Россия наступала несколько раз. Сначала это было механизированное наступление, а потом оккупанты пытались штурмовать Гришино на мото- и квадроциклах.
Когда враг остановился на перерезанном логистическом пути, украинские дроны и артиллерия начали методично его уничтожать.
Удары по российской колонне в Донецкой области: смотрите видео
Часть российской пехоты пыталась спрятаться в поле и лесополосе. Однако без успеха – они также были ликвидированы Силами обороны.
Какая сейчас ситуация возле Покровска?
Украинские бойцы опровергли заявления России о якобы "взятии" Покровска. Сейчас Украина контролирует северную часть города, отмечают военные.
По данным Главнокомандующего ВСУ Сирского, бои идут в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Там за последние недели украинские войска восстановили контроль примерно на 16 квадратных километрах северной части Покровска.
В то же время, как сообщил Сырский, Россия перебросила дополнительные резервы в Покровск и Мирноград.