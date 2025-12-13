Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.
Смотрите также Купянск обнажил ложь Путина: как ВСУ загнали россиян в окружение и ослабили РФ в глазах Трампа
Что говорит Сырский о ситуации на фронте?
По его словам, оперативная ситуация остается сложной. Россияне наступают практически по всей линии боевого соприкосновения.
"В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 – больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы Кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет", – подчеркнул главком.
На некоторых важных направлениях Силы обороны ведут собственные активные действия и зачищают населенные пункты от противника.
В частности, продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается. В то же время на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено,
– подчеркнул Сырский.
Какие потери у россиян?
Враг врет о темпах своего продвижения. В ноябре оккупанты смогли взять под контроль некоторые территории Украины ценой огромных потерь.
Уже достаточно долго численность российской группировки составляет около 710 тысяч человек. ВСУ ежедневно "минусуют" тысячу захватчиков убитыми и ранеными. А потому россияне, хоть и проводят активный рекрутинг, не могут увеличить количество своей группировки.
Другие тезисы Сырского
Генерал отметил, что ВСУ – лучший гарант независимости Украины и самый сильный аргумент на переговорах для достижения справедливого мира.
Удары Сил обороны по нефтеперерабатывающей отрасли России полезны, потому что это основной источник финансирования войны для врага.
Несмотря на высокую интенсивность боевых действий, продолжаются мероприятия по совершенствованию системы управления. Сейчас приводят корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом. Там, где позволяет обстановка, началась ротация корпусных бригад.
Во время совещания обсудили вопросы фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, анализ состояния правопорядка и морально-психологического состояния в войсках.
В дальнейшем должны стабилизировать обстановку на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечить пополнение для боевых подразделений, отдельные бригады ТрО должны перейти на структуру с усиленной беспилотной составляющей.
До конца года завершат формирование Командования Киберсил ВСУ.