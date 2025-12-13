Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

Что говорит Сырский о ситуации на фронте?

По его словам, оперативная ситуация остается сложной. Россияне наступают практически по всей линии боевого соприкосновения.

"В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 – больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы Кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет", – подчеркнул главком.

На некоторых важных направлениях Силы обороны ведут собственные активные действия и зачищают населенные пункты от противника.

В частности, продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается. В то же время на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено,

– подчеркнул Сырский.

Какие потери у россиян?

Враг врет о темпах своего продвижения. В ноябре оккупанты смогли взять под контроль некоторые территории Украины ценой огромных потерь.

Уже достаточно долго численность российской группировки составляет около 710 тысяч человек. ВСУ ежедневно "минусуют" тысячу захватчиков убитыми и ранеными. А потому россияне, хоть и проводят активный рекрутинг, не могут увеличить количество своей группировки.

Другие тезисы Сырского