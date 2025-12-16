Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Defense Express.

Скільки підводних човнів "Варшавянка" лишилося у Росії у Чорному морі?

Журналісти зазначили, що на відео, яке опублікувала СБУ у мережі, добре видно сам вибух у районі хвостової частини субмарини, яка розташована під водою. Внаслідок цього, як пишуть ЗМІ, мають бути пошкоджені гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та низка інших вузлів та агрегатів.

"Також за кадром взагалі залишається як саме український підводний дрон зміг зайти не просто у бухту Новоросійська, а й безпосередньо повз бонові та інші загородження на вході у саму військово-морську базу. При цьому зазвичай такі об'єкти захищені й від підводних загроз сітками. А про існування в Україні підводних дронів у Росії знали", – йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти зауважили, що успішне ураження підводного човна 636.3 "Варшавянка" у Новоросійську означає один важливий момент.

Наразі у Росії не у боєздатному стані 50% всіх цих субмарин від кількості яка була на момент вторгнення. Бо станом на 24 лютого 2022 року у Чорному морі перебували Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино",

– підкреслили у Defense Express.

Окрім того, журналісти нагадали, що підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" був уражений двічі: у ніч на 13 вересня 2023 року крилатою ракетою, а вдруге – у ніч на 2 серпня 2024 року, після чого, як було зазначено у зведенні, цей підводний човен "затонув на місці".

"Який саме з трьох наявних донедавна у Росії у Чорному морі підводних човнів 636.3 "Варшавянка" був уражений підводним дроном Sub Sea Baby наразі невідомо. Але загалом це означає, що у ворога їх залишилось у боєздатному стані до двох одиниць", – йдеться у матеріалі.

Також ураження субмарини "Варшавянка" означає, що у ворога "мінус" один носій крилатих ракет "Калібр".

Журналісти наголосили, що у строю у Чорноморському флоті Росії формально перебуває ще підводний човен проєкту "Палтус" Б-871 "Алроса". Але, за наявною інформацією, ця субмарина не є носієм крилатих ракет "Калібр" і загалом можливість її використання у війні проти України під питанням.

Яка у Росії зараз ситуація із будуванням підводних човнів?

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері національного маратону розповів, що будівництво підводних човнів у Росії займає точно не один рік. Водночас, за словами капітана, ворог цей напрямок кораблебудування не облишив і активно підтримує його.

Побудовані вони (підводні човни – 24 Канал), як правило, в Санкт-Петербурзі. До речі, там зараз перебувають 2 одиниці такі самі, цього проєкту 636.3 ("Варшавянка" – 24 Канал) зі складу Чорноморського флоту, які не змогли повернутися в акваторію Чорного моря від початку повномасштабного вторгнення через закритий Босфор,

– зазначив Плетенчук.

Речник ВМС також підкреслив, що в окупантів залишалося відповідно 4 одиниці субмарин типу "Варшавянка". Один з них "Ростов-на-Дону", це був перший підводний човен, який не тільки Росія, а взагалі будь-яка країна в бою втратила після Другої світової.

А тепер ворог втратив другий підводний човен, встановивши новий антирекорд.

"Відповідно, залишається ще 2 таких підводних човнів і 1 підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх (субмарин – 24 Канал) колись у Чорному морі у росіян було 6 одиниць", – резюмував Дмитро Плетенчук.

До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив в етері 24 Каналу, що Україна, ураженням російської субмарини, виконала те, що не вдавалося навіть потужному турецькому флоту. А втрата підводних човнів для Росії є болючою.

