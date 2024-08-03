Ще у вересні 2023 року його пошкодили під час масованого ракетного удару Сил оборони України, із використанням крилатих ракет Storm Shadow, однак згодом відновили. Наразі ж російське судно тепер досліджує морське дно. Що відомо про "Ростов-на-Дону" та які характеристики судна – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про корабель "Ростов-на-Дону"

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети "Калібр". Він був закладений восени 2011 на заводі Адміралтейські верфі в Санкт-Петербурзі й введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

У грудні 2014 року її офіційно передали ВМФ Росії. Субмарину було поставлено на озброєння 4-ї окремої бригади підводних човнів, яка базується в Новоросійську. Прибуття судна на Чорноморський флот ВМФ Росії очікувалося на першу декаду грудня 2015 року, але замість цього його було направлено на війну в Сирію.

Він призначений для боротьби з підводними човнами та кораблями противника, оборони військово-морських баз, берегових і морських комунікацій, а також розвідувальної та патрульної діяльності на комунікаціях противника. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Характеристики судна

Його надводна швидкість сягає 17 вузлів, підводна – 20. Робоча глибина занурення є близько 240 метрів, водночас гранична глибина – 300 метрів. Судно вміщає у собі екіпаж, кількістю 52 особи. Зазначена автономність корабля – 45 діб.

Дальність підводного плавання з економічною швидкістю оцінюється у 400 миль. Водночас розміри судна "Ростов-на-Дону" такі:

надводна водотоннажність – 2350 тонн;

підводна водотоннажність – 3950 тонн;

максимальна довжина – 73 метри;

максимальна ширина корпусу – 10 метрів.

Середня осадка корабля сягає 6,2 метра. До енергетичної установки належать 2 дизель-генератори по 1 тисячі кіловатів, які живлять головний електродвигун, електродвигун економічного ходу та два резервні електродвигуни.

На озброєнні корабля можуть перебувати 6 носових торпедних апаратів калібру 533 міліметрів з автоматичним заряджанням, 18 торпед, 24 міни, 4 ракети "Калібр", ПЗРК "Стріла-3" або "Ігла", 8 ракет.

Корабель вже вдалося уразити раніше

Внаслідок ураження корабля у вересні 2023 року на субмарині "Ростов-на-Дону" була пошкоджена зокрема носова частина, де розміщені торпедні апарати, із яких зокрема запускаються ракети "Калібр", у носовій частині розміщені також системи управління вогнем.

Крім цього, пошкодження також зазнала і центральна частина корпусу, і це означало, що відновлювати доведеться можливо усі органи управління кораблем та відсік з акумуляторною батареєю. Про це свідчили супутникові кадри.

І вже у ніч проти 2 серпня 2023 року внаслідок ракетної атаки підводний човен затонув на місці в Кілен-бухті Севастополя.