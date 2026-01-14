Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки збили дронів, які 14 січня летіли на Київ?

Із ранку до 17:00 тривала боротьба з реактивними дронами, які тримали курс на українську столицю. Військові зафіксували в небі 10 БпЛА. Усі вдалося знищити, тож жоден з дронів не влучив у ціль. Дрони збивали в Київській та Чернігівській областях.

Після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження,

– йдеться в повідомленні.

Однак після цього росіяни не зупинили атаку. Військові фіксували на звичайні "Шахеди" та дрони інших типів південніше Києва. Бойова робота Повітряних Сил триває.