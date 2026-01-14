Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Чому на Київщині пролунали вибухи?

В обласній адміністрації повідомили про російські дрони на Київщині. По цілях працювали сили ППО.

Також про небезпеку розповіли в Повітряних силах ЗСУ. Захисники зафіксували ворожий дрон з Чернігівщини у напрямку Києва через Київське водосховище.

Водночас моніторингові ресурси розповіли про 3 реактивні дрони-камікадзе, що рухалися у напрямку Києва.