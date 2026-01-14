Про це пише 24 Канал із посиланням на "Суспільне" та Віталія Кличка.

Що відомо про атаку на столицю?

Під ранок 14 січня о 07:40 у столиці пролунали сигнали повітряної тривоги. Вже близько 08:00 кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у місті.

За повідомленням мера Віталія Кличка, в Оболонському районі Києва ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху. Унаслідок удару в одній з квартир спалахнула пожежа.

Згодом керівник КМВА Ткаченко спростував цю інформацію.

Пожежа в Оболонському районі не пов'язана з атакою БпЛА. Причини встановлюються,

– додав Ткаченко.

Втім ворожа атака на Київ продовжується. Станом на 08:19 у районі Осокорків працює ППО. Влада закликає мешканців міста залишатись в безпечних місцях.

Наразі на місцях влучань працюють усі екстрені служби.