Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях! Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

Дивіться також МАГАТЕ проводить переговори щодо припинення вогню біля Запорізької АЕС, – Гроссі

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:23, 13 січня

БпЛА курсом на Вільнянськ з північного сходу.

19:22, 13 січня

Ціль на Харківщині в напрямку на/повз Кегичівку.

19:20, 13 січня

Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на Полтавщину (вектор – Опішня)

19:16, 13 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

19:12, 13 січня

Швидкісна ціль в напрямку Дніпра

19:11, 13 січня

Швидкісна ціль повз Запоріжжя на заході, курс – північний

19:08, 13 січня

Київщина: БпЛА на північному заході області, курс – Житомирщина (вектор – н.п. Народичі);

Чернігівщина:

- БпЛА в напрямку на/повз н.п. Гончарівське з півночі,

- БпЛА в напрямку н.п. Прилуки з північного заходу;

- БпЛА в напрямку н.п. Городня з північного сходу;

Дніпропетровщина: БпЛА на сході області в напрямку Павлограда з південного сходу.

19:08, 13 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

19:00, 13 січня

БпЛА на західних околицях Чернігова, курс – північно-західний.

18:45, 13 січня

БпЛА на Чернігівщині курсом на Ніжин.

18:37, 13 січня

БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини (Вишгородський район).