Сили оборони в ніч проти 18 грудня знищили радіолокаційну станцію в Криму і склад паливно-мастильних матеріалів у Запорізькій області. А в тимчасово окупованій Макіївці був удар по складу ворожих БпЛА та місцю зосередження живої сили.