Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також DeepState писав про критичну ситуацію в Гуляйполі та "саботаж офіцерів": що кажуть військові
Які втрати Росії за добу?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 195 610 (+1090) осіб;
- танків – 11 433 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 769 (+1);
- артилерійських систем – 35 287 (+37);
- РСЗВ – 1 575 (+1);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346);
- крилатих ракет – 4 037 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 721 (+130);
- спеціальної техніки – 4 028 (+1).