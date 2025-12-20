Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії за добу?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 195 610 (+1090) осіб;
  • танків – 11 433 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 769 (+1);
  • артилерійських систем – 35 287 (+37);
  • РСЗВ – 1 575 (+1);
  • засобів ППО – 1 263 (+0);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346);
  • крилатих ракет – 4 037 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 721 (+130);
  • спеціальної техніки – 4 028 (+1).

Втрати Росії на війні
Втрати Росії на 20 грудня / Інфографіка Генштабу

Де ЗСУ били по ворогу останнім часом?

  • Сили оборони в ніч проти 18 грудня знищили радіолокаційну станцію в Криму і склад паливно-мастильних матеріалів у Запорізькій області. А в тимчасово окупованій Макіївці був удар по складу ворожих БпЛА та місцю зосередження живої сили.

  • Минулої ночі про напад дронів повідомили жителі Новозибкова, що в Брянській області. Ймовірно, вони влучили у склад зброї й боєкомплекти здетонували.