Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России за сутки?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 195 610 610 (+1090) человек;
  • танков – 11 433 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 769 (+1);
  • артиллерийских систем – 35 287 (+37);
  • РСЗО – 1 575 (+1);
  • средств ПВО – 1 263 (+0);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346);
  • крылатых ракет – 4 037 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 721 (+130);
  • специальной техники – 4 028 (+1).

Потери России на войне
Потери России на 20 декабря / Инфографика Генштаба

Где ВСУ били по врагу в последнее время?

  • Силы обороны в ночь на 18 декабря уничтожили радиолокационную станцию в Крыму и склад горюче-смазочных материалов в Запорожской области. А во временно оккупированной Макеевке был удар по складу вражеских БпЛА и месту сосредоточения живой силы.

  • Прошлой ночью о нападении дронов сообщили жители Новозыбкова, что в Брянской области. Вероятно, они попали в склад оружия и боекомплекты сдетонировали.