Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepState в телеграмм-канале проекта.

Что, по данным DeepState, происходит сейчас в Гуляйполе?

Аналитики отметили, что, по их данным, бойцов 102 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ подговаривают на самовольное оставление позиций.

Как стало нам известно, в 102 ОБр ТрО есть группа офицеров, которые поощряют СЗП. Параллельно с этим, в бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая что соседи стоят, а они уже за пределами области. Ротные из 102 ОБр ТрО на собственном примере пытаются удержать людей. Известно, что есть и раненые командиры рот на позициях,

– написали в DeepState.

Кроме того, из-за отсутствия координации между батальонами случаются опасные инциденты. Так, недавно украинских военных чуть не накрыли собственным артиллерийским огнем, восприняв их за вражеских штурмовиков.

По данным DeepState, сейчас ситуацию в Гуляйполе пытаются спасти элитные штурмовые подразделения и силы 154-го ОМБр. Однако их усилия могут оказаться напрасными без надежного удержания позиций основной бригадой.

В то же время аналитики проекта рассказали, что активистам подсовывают и распространяют видео российских "клипмейкеров", где якобы бойцы одного подразделения бьют бойцов другого. Военные на этих видео говорят на ломаном украинском языке и на всю кричат название своего полка.

"Цирк, но оно создает большую тревогу у семей тех, кто сейчас на переднем крае", – объяснили в проекте.

Что говорят в Силах обороны Юга Украины о ситуации в Гуляйполе?

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в комментарии 24 Канала отметил, что ситуация в Гуляйполе по состоянию на 19 декабря действительно довольно сложная. По данным полковника, за сутки там было 10 – 15 штурмовых действий.

Также противник наносит авиационные удары корректируемыми авиационными бомбами. Мы тоже фиксируем 15 – 20, иногда даже 25 корректируемых бомб за сутки на нашей позиции. Кроме того, враг пытается инфильтроваться, проникнуть в глубину нашей обороны,

– отметил спикер.

Относительно публикации DeepState, Волошин отметил, что не будет комментировать ее, поскольку не знает, какие у проекта есть инсайды по саботажу и ситуации в бригадах.

"Но могу сказать, что кроме 102-й бригады, там еще несколько подразделений, которые обороняют наши позиции", – резюмировал полковник.

Что ранее говорили военные о ситуации в районе Гуляйполя?